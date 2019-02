Trigoria, focus tattico e partitelle: individuale in campo per Under – FOTO

La Roma torna in campo questa mattina al Fulvio Bernardini per continuare a preparare il match di campionato con il Bologna, in programma lunedì alle 20.30. Di Francesco, alle prese con qualche infortunio muscolare, studia la formazione migliore da schierare contro gli emiliani. Recuperati Olsen e Perotti.

INFORTUNATI

Cengiz Under: problema muscolare alla coscia destra, in dubbio per il Bologna.

Patrik Schick: problema muscolare al flessore della coscia sinistra, out per due settimane.

Rick Karsdorp: lieve lesione muscolare, out per il Bologna.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La Roma continua la preparazione in vista del match di lunedì con il Bologna. Zaniolo, Dzeko, Kolarov, El Shaarawy e Manolas svolgono lavoro atletico personalizzato, mentre Under ancora individuale in campo. Schick e Karsdorp terapie, tutti gli altri dopo aver fatto riscaldamento si sono cimentati in un focus tattico e partitelle.

PROBABILE FORMAZIONE

AS Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy