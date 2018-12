Archiviato il 2 a 2 contro l’Inter, la Roma guarda avanti: sabato 8 dicembre alle 18 la squadra giallorossa scenderà sul campo del Sant’Elia per sfidare il Cagliari di Maran in occasione della 15esima giornata di Serie A. Dopo l’allenamento di questa mattina, i ragazzi di Di Francesco si ritroveranno a Trigoria domani pomeriggio: appuntamento fissato per le 15.