Dopo la sconfitta in Champions con il Real Madrid e la debacle di Udine, la Roma deve tornare a vincere in campionato. Obiettivo battere l’Inter domenica sera allo stadio Olimpico anche se Di Francesco dovrà fare a meno di diversi giocatori per infortunio come Dzeko, De Rossi ed El Shaarawy. Domani alle 15.15 in programma la rifinitura a Trigoria, da valutare attentamente le condizioni di Lorenzo Pellegrini che sta provando il recupero lampo.