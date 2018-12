Sabato alle 18 la Roma scende in campo contro il Cagliari, domani alle 10.45 è in programma la rifinitura dove Di Francesco scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. A seguire (ore 12.45) la conferenza stampa del tecnico giallorosso presso il centro sportivo di Trigoria, mentre alle 15 è in programma il volo per la Sardegna.