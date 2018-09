Trigoria, domani mattina la ripresa degli allenamenti in vista del turno infrasettimanale

La Roma si trova per l’ennesima volta a raccogliere i cocci dopo una giornata pessima. I giallorossi in serata torneranno nella capitale: da preparare c’è subito un’altra partita, dal momento che mercoledì sera la squadra di Eusebio Di Francesco sarà di nuovo in campo per il turno infrasettimanale di campionato. Allo Stadio Olimpico ci sarà Roma-Frosinone: domani mattina alle 11 i giallorossi torneranno in campo a Trigoria per riordinare le idee e trovare una via d’uscita a questo momento negativo.