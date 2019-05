Trigoria, domani allenamento alle 16 in vista del Parma

Il campionato è agli sgoccioli e domenica sera la Roma chiude la stagione con la sfida in casa contro il Parma. Partita che non ha più molto da dire se non per i saluti di Claudio Ranieri e soprattutto quello di Daniele De Rossi. Per il capitano giallorosso sarà l’ultima partita con la maglia per la quale ha sempre tifato, oggi ha svolto un lavoro individuale programmato e domani verranno monitorate le sue condizioni nell’allenamento delle 16. Stesso orario per la rifinitura di sabato.