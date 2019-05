Ultimi tre allenamenti, poi calerà il sipario sulla stagione della Roma. L’addio di Claudio Ranieri e quello di Daniele De Rossi con Roma-Parma (domenica, ore 20.30), a fare da sfondo. Intanto la squadra giallorossa continua la sua preparazione a Trigoria e domani si ritroverà sul campo alle 11 per la seduta mattutina. Oggi hanno svolto individuale Manolas e Zaniolo, ma i due giocatori non destano preoccupazioni per la sfida con i gialloblu.