Trigoria, domani allenamento alle 10.45

La sconfitta con il Real Madrid, nonostante il passaggio del turno in Champions League, ha lasciato segni evidenti in casa Roma e non solo a livello psicologico. Di Francesco continua a perdere pezzi. Domani gli esami strumentali per El Shaarawy e Dzeko, mentre l’allenamento è previsto per le 10.45. Seduta alla quale non parteciperà Coric, fermatosi oggi per un problema al polpaccio. Intanto domenica contro l’Inter il tecnico giallorosso prova a recuperare quantomeno Perotti e Pastore.