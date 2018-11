Trigoria, domani allenamento alle 10.45

Si avvicina il match con l’Inter in programma domenica alle 20.30 presso lo stadio Olimpico e Di Francesco prova a recuperare Pastore e Perotti, oggi in gruppo durante l’allenamento mattutino. Domani di nuovo in campo alle 10.45 per continuare a preparare la sfida con i nerazzurri, ma gli assenti restano comunque tanti. Da Dzeko a El Shaarawy, passando per De Rossi, Lorenzo Pellegrini e Coric, tutti alle prese con infortuni muscolari tranne il capitano giallorosso che accusa un’infiammazione al ginocchio.