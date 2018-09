La vittoria per 4-0 contro il Frosinone ha riportato un po’ di sereno in casa giallorossa, con la società che ha anche posto fine al ritiro a Trigoria. Proprio al Fulvio Bernardini De Rossi e compagni si ritroveranno domani per l’allenamento alle 16. Dopo la prima seduta post-infrasettimanale di oggi, domani sarà già il momento della rifinitura: sabato alle ore 15 l’attesissimo derby allo stadio Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi.