Trigoria, domani alle 15.45 la rifinitura in vista di Roma-Frosinone

Uscire dalla crisi è il primo pensiero nella testa di Eusebio Di Francesco. Lo 0-2 di Bologna ha fatto toccare il punto più basso nella gestione del tecnico ex Sassuolo, che ora è chiamato a reagire già dal turno infrasettimanale di mercoledì contro il Frosinone. La squadra è in ritiro a Trigoria, il momento è troppo delicato. Dopo l’allenamento di oggi, domani alle 15.45 i giallorossi torneranno in campo per l’allenamento di rifinitura in vista del match contro la squadra di Moreno Longo. Circa due ore prima la conferenza stampa dell’allenatore romanista.