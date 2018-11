Non c’è tempo da perdere: dopo la sconfitta di Champions League contro il Real Madrid, domani la Roma tornerà subito ad allenarsi sui campi di Trigoria per cominciare a preparare la prossima sfida di campionato contro l’Inter di Spalletti, in programma domenica 2 dicembre (ore 20.30) all’Olimpico. Il ritrovo al Bernardini è fissato per domani pomeriggio alle 14.45.