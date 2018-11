Una partita delicata per la Roma e probabilmente per il futuro del suo allenatore Eusebio Di Francesco. La sfida di domenica contro l’Inter dell’ex Spalletti potrà dire molto sulla stagione dei giallorossi e sulle possibili ambizioni in campionato. Per questo assume particolare importanza anche la conferenza stampa che domani terrà Di Francesco alle 14.30, anche per fare il punto sui tanti infortunati attualmente in infermeria.