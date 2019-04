Trigoria, domani alle 11 la ripresa degli allenamenti

Roma-Udinese si avvicina: sabato 13 aprile marzo alle 18 i giallorossi scenderanno sul campo dello stadio Olimpico per affrontare i friulani in occasione della 32esima giornata di campionato. In vista del match, stamattina mister Claudio Ranieri ha richiamato i suoi ragazzi a Trigoria per dare il via alla preparazione. Anche domani la Roma si ritroverà sui campi del “Fulvio Bernardini”: l’appuntamento è fissato per le 11. Da valutare le condizioni di Perotti e Florenzi, out sicuramente Santon e Karsdorp.