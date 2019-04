Al Tre Fontane Totti ferma il tempo: che show con Delvecchio nella sfida ai piloti – FOTO GALLERY – VIDEO

“L’esibizione era secondaria, conta la beneficienza”. Ancora una volta in prima fila per i bambini c’è Francesco Totti, sceso oggi in campo al Tre Fontane insieme alle altre Leggende della Roma, per sfidare la nazionale piloti in occasione del Gran Premio di Formula E. Allo stadio dell’Eur, per l’evento organizzato da Roma Cares e dall’Associazione Tudisco, sono arrivati circa 300 tifosi, e gli occhi e i cori erano tutti per Francesco, tornato capitano e numero 10 per un giorno, con quella maglia rossa che gli calza ancora a pennello.

LA PARTITA – Totti non ha segnato ma si è divertito. A rubare le luci dei riflettori è stato Marco Delvecchio, autore di un poker. La partita si è svolta su due tempi regolamentari da 45 minuti, ed è terminata 5-5, con pareggio in extremis dei piloti. Tra i giallorossi si sono rivisti anche, tra gli altri, Candela, Cassetti, Tonetto, Amelia, Conti, Chierico e Balzaretti (autore dell’altro gol). Con la Roma anche l’attore Edoardo Leo, noto tifoso romanista.

TOTTI SHOW – Francesco Totti è rimasto in campo per tutta la partita, divertendo e divertendosi. Tocchi di prima, lanci e anche qualche scatto che ha fermato il tempo per pochi secondi. Totti ha scherzato con tutti, avversari, che lo guardavano da vicino come fosse un monumento, e compagni di squadra. Tra un lancio di prima e l’altro, anche qualche siparietto. “Aho non me ricordavo che ce stavi te sennò me fermavo” ha detto ridendo a Gautieri lanciato sulla fascia. Uno show a 360 gradi, che ha mostrato ancora una volta quella voglia di indossare gli scarpini, che forse non passerà mai.

LA CRONACA

SECONDO TEMPO

90′ – Il forcing finale della Nazionale Piloti non porta al vantaggio, nonostante le tante occasioni. Finisce 5-5: per le Roma Legends poker di Delvecchio, con Totti che illumina il Tre Fontane con le sue giocate.

90′ – A sorpresa arriva anche il pareggio della Nazionale Piloti: ancora Bisignani fissa il risultato sul 5-5.

80′ – La Nazionale Piloti torna a farsi sotto: arriva il quarto gol grazie a Bisignani.

77′ – Le Roma Legends provano lo strappo decisivo: il 5-3 è firmato da Federico Balzaretti, che capitalizza un’azione stupenda di Totti.

65′ – Ci prova ancora Totti, ma il suo tiro dal limite non trova la porta di pochi millimetri.

56′ – Le Roma Legends tornano in vantaggio: a timbrare è ancora Marco Delvecchio. Per celebrare il poker i clown del’associazione sono entrati in campo per scattare un selfie con il man of the match.

47′ – La Nazionale Piloti completa la rimonta: è 3-3 grazie al gol di Fisichella.

45′ – Al via il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45’+1 – A pochi secondi dal fischio finale del primo arriva il 2-3 da parte della Nazionale Piloti: la firma di Felipe Massa.

45′ – Un minuto di recupero.

38′ – La Nazionale Piloti segna il gol che accorcia le distanze: assist di Fisichella, gol di Paffett.

36′ – Amelia continua a chiudere la saracinesca delle Roma Legends: stavolta è Fisichella a infrangersi contro il muro giallorosso.

25′ – Intanto Wehrlein ingaggia un vero e proprio duello con Marco Amelia, che gli chiude la porta con due grandi interventi.

23′ – Per la Roma Legends in campo Odoacre Chierico al posto di Alessio Scarchilli. Dentro anche l’attore Edoardo Leo, che rileva Maini.

16′ – Delvecchio scatenato: lancio di Totti per l’attaccante classe ’73, che si trova solo davanti al portiere, lo scarta e deposita in rete.

10′ – Le Roma Legends raddoppiano: al termine di un’azione da tiki taka, ancora la firma di Delvecchio.

5′ – Il primo gol del match, invece, lo firma Marco Delvecchio, che riceve palla sul cross di Maini, stoppa di petto in area e la piazza col destro all’angolino.

4′ – Il primo tiro in porta di Francesco Totti è un pallonetto: il portiere è tra i pali e blocca senza problemi, non nascondendo un po’ di soddisfazione.

1′ – Inizia l’amichevole

FORMAZIONI

Roma Legends (4-2-3-1): Amelia; Cassetti, Scarchilli (dal 23′ Chierico), Candela, Tonetto; Perrotta, Maini (dal 23′ Leo); Conti, Totti, Gautieri; Delvecchio

A disposizione: Chierico, Cucciari, Balzaretti, Leo

All. Sella-Desideri

Nazionale Piloti (3-1-4-2): Cesaretti; Da Costa, Fabrizio, Vandoorne; Borsa; Massa, Patrese, Wehrlein, Bird; Agag, Fisichella.

A disposizione: Epifani, Hiquet, Buenaventura, Bisignani, Longo, Pirro, Paffett, Turvey, Diccmann, Ma Qing Hua, Rowlland, Lynn.

All. Mario Di Natale

Arbitro: Walter Guarini

Assistenti: Mario Tozzi-Abu Jamal

IV Uomo: Massimiliano Polidori

MARCATORI: 5′, 10′, 16′ Delvecchio (R), 38′ Paffett (P), 45’+1 Massa (P), 47′ Fisichella (P), 56′ Delvecchio (R), 77′ Balzaretti (R), 80′ Bisignani (P), 90′ Bisignati (P)

PRE-PARTITA

Ore 17.50 – Presenti circa 150 tifosi sugli spalti del Tre Fontane

Ore 17.30 – Squadre in campo per il riscaldamento