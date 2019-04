Tovalieri: “Roma, Conte ti fa fare il salto di qualità. Senza di lui confermerei Ranieri”

I rumors sul possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina della Roma continua a far discutere. Oggi Sandro Tovalieri, ex attaccante giallorosso, è intervenuto ai microfoni di MC Sport per parlarne. Ecco le sue dichiarazioni: “Credo che neanche il più ottimista poteva pensare di lottare per la Champions qualche settimana fa. Conte è Conte, ti farebbe fare il salto di qualità: lo andrei a prendere con Ranieri. I grandi allenatori vogliono i grandi campioni. Con Conte la Roma difficilmente venderà i pezzi pregiati. Se non dovesse venire, confermerei al 100% Ranieri. È romano e romanista e sta portando la squadra, presa in crisi, in Champions“.