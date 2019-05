“Con Conte si vince”. Parola di Francesco Totti, e su questo sono tutti d’accordo. Tifosi compresi, che sognano di vedere l’ex ct sbarcare a Fiumicino con la sciarpa della Roma al collo. Intercettato tra Le Iene, l’ex numero 10 però non ha voluto rilasciare dichiarazioni su possibili ingaggio di Conte: “Chiedete a lui se viene alla Roma” la sua risposta. Per conoscere la verità non si dovrà aspettare ancora a lungo.