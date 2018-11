Totti ringrazia i tifosi: “Mi avete dato tanto in questi anni. Rendervi fieri è stato un onore”

Francesco Totti torna a commuoversi e a far commuovere un anno e mezzo dopo quel 28 maggio 2017 rimasto nella storia della Roma. Ieri sera, prima del match di Champions contro il Real Madrid, lo storico capitano giallorosso è tornato sul prato dell’Olimpico per celebrare il suo ingresso nella Hall of Fame romanista insieme ad altri campioni del passato e alla tifoseria che lo ha osannato per 25 anni. “Mi avete dato tanto in questi anni, non smetterò mai di ringraziarvi – racconta oggi Francesco sui suoi profili social – È stato un onore indossare questa maglia e rendervi fieri di questi colori“.