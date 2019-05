Totti, incontro a Torino con Manuel Bortuzzo. Il padre del nuotatore: “Daje!” – FOTO

Francesco Totti incontra Manuel Bortuzzo. Lunedì sera lo storico numero 10 della Roma era all’Allianz Stadium di Torino in occasione della Partita del Cuore, e proprio lì ha avuto la possibilità di abbracciare il nuotatore rimasto ferito lo scorso febbraio durante una sparatoria all’esterno di un locale dell’Axa, a Roma. Oggi Franco Bortuzzo, padre di Manuel, ha pubblicato sul suo profilo Facebook lo scatto del figlio insieme a Totti con una didascalia semplice: “Daje! #TuttiConManuel“. Subito dopo la tragedia, il dirigente giallorosso è stato uno dei primi a mobilitarsi per il giovane nuotatore, partecipando all’evento di beneficenza per la raccolta fondi mettendo all’asta una sua maglietta e altri oggetti della sua carriera da calciatore.