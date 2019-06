Totti incontra la Roma: ore decisive per il suo futuro

Ore caldissime per il futuro di Totti alla Roma. Come scrive Matteo Pinci su repubblica.it, appuntamento nella sede operativa del club, all’Eur. Da una parte Guido Fienga, il Ceo giallorosso. Dall’altra l’ex capitano che dopo la delusione sta maturando la decisione per il proprio futuro. Sul tavolo, il ruolo di direttore tecnico che la Roma ha offerto al suo ex capitano.

Totti sta seriamente meditando l’addio e ne parlerà con Fienga, l’uomo più vicino a lui nell’attuale organigramma romanista. Con lui infatti maturò a marzo la scelta di Ranieri, in cui Totti ebbe un ruolo centrale. E Francesco fu interpellato anche quando si trattò di decidere dell’addio di De Rossi. Poi qualcosa è cambiato, e quel qualcosa riporta al grande “nemico” di Totti, ossia Franco Baldini. Totti gli imputa persino la scelta del club di non rinnovare il suo cotratto, quella che ne ha portato all’addio nel 2017. In una Roma affrancata dai “consigli” di Baldini, Totti resterebbe consapevole di potersi ritagliare ancora uno spazio operativo. Altrimenti, è orientato a lasciare, dopo trent’anni ininterrotti di rapporto. A meno che qualcuno non riesca a fargli cambiare idea.