Totti, giornata di relax alle terme in Toscana – FOTO

Con la pausa per gli impegni delle Nazionali Francesco Totti si è concesso una giornata di assoluto relax alle terme del resort Castello di Velona, in provincia di Siena. Tra un bagno caldo ed una sauna, lo storico capitano giallorosso è stato intercettato da alcuni tifosi, che lo hanno fermato per una foto. Da lunedì, però, Totti tornerà operativo a Trigoria, in vista degli appuntamenti con il Bologna ed il Barcellona.