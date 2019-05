Dodici anni passano in un attimo: era il 13 maggio del 2007 quando in casa Totti veniva accolta la secondogenita dello storico capitano della Roma, Chanel. Una giornata speciale per il dirigente giallorosso, allora come oggi. Nel giorno del dodicesimo compleanno di Chanel, non poteva mancare il post di auguri pubblicato da papà Francesco sui suoi canali social con tanto di foto al fianco della figlia: “Auguri amore mio! Il tempo passa troppo veloce…“.