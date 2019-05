Totti e quell’abbraccio a De Rossi: “Io non volevo…” – VIDEO

L’abbraccio di domenica sera tra Daniele De Rossi e Francesco Totti in occasione dell’ultima gara del numero 16 con la maglia della Roma ha fatto commuovere l’intero ambiente giallorosso. Un abbraccio tra due bandiere, i due pilastri della Roma e della Roma. Da ieri un nuovo video di quell’abbraccio gira in rete e sta diventando letteralmente virale. Il motivo? Nell’audio di questo video si sente Francesco Totti dire chiaramente “Io non volevo“. C’è anche chi sente un’espressione romana colorita (“Mortacci sua”), ma dall’audio non si riesce a capire né a chi sia riferita né se a dirlo sia stato Totti o lo stesso De Rossi.