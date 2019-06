Totti e famiglia in vacanza a Montecarlo: spunta la foto con la social star dei vip

Poco meno di una settimana fa James Pallotta sottolineava la crescita di Francesco Totti come dirigente: “Sono testimone di quanto stia maturando”, aveva scritto nella sua lettera. Eppure il suo coinvolgimento nelle scelte societarie sembra distante: mentre il futuro della Roma si gioca tra Madrid (dove Fienga e Petrachi hanno incontrato Fonseca e il suo entourage) e l’Ucraina, con gli agenti del tecnico portoghese che vogliono liberarlo dallo Shakhtar, Francesco si sta godendo alcune ore di vacanza. Stamattina è partito da Fiumicino insieme alla famiglia ed alcuni amici per Nizza, per poi spostarsi a Montecarlo: sulle spiagge monegasche solita grande accoglienza di chi l’ha incontrato e riconosciuto. Non ha resistito ad una foto con lui Ellina Bellina, star dei social con oltre 40 mila followers su Instagram e che ama la bella vita: è salita agli onori della cronaca per un selfie in Costa Smeralda nel 2015 con Silvio Berlusconi, ma sul suo account si possono trovare foto anche con Morgan Freeman, De Sica, Fognini e da oggi anche l’ex numero dieci della Roma.