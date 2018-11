Francesco Totti è pronto per entrare nella Hall of Fame della Roma. La storica bandiera giallorossa entrerà ufficialmente nel gruppo dei grandi della storia del club stasera, quando pochi minuti prima del fischio d’inizio contro il Real Madrid, riceverà il “premio” da Falcao. Pochi minuti fa Totti ha postato una foto con la maglia celebrativa: “Un ricordo cucito addosso per celebrare questo importante traguardo raggiunto insieme a voi”, il suo commento.