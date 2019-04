Il favorito per la panchina della Roma secondo i quotisti è Maurizio Sarri. Dagli ultimi aggiornamenti dei betting analyst, il casting per la panchina dei giallorossi vede in vantaggio l’allenatore del Chelsea (si gioca a 2,50), seguito a ruota da Gasperini, in salita nelle quotazioni da 4,50 a 3,00. Si allontanano invece Giampaolo (passato a 5,00) e Conte, sul quale pesa tanto l’ingaggio proibitivo. Lo riporta Agipronews.