Come ogni anno va in scena a Trigoria il torneo dedicato ad Agostino Bartolomei, competizione arrivata ormai alla sua quinta edizione. Oltre al club giallorosso partecipano altre tre scuole calcio delle AS Roma Academy, come il Certosa calcio, Anziocalcio e Albalonga calcio. Poco dopo l’inizio della prima semifinale sui campi del Fulvio Bernardini è comparso anche un striscione del gruppo Roma: “Esistono i capitani di calcio… poi è esistito Agostino Di Bartolomei“.