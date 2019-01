Torino, seduta pomeridiana in vista della Coppa Italia. A parte Moretti

La Roma ha ripreso gli allenamenti in vista del ritorno in campo dopo le vacanze invernali. Lunedì 14 i giallorossi saranno impegnati in Coppa Italia con l’Entella, poi la sfida contro il Torino sabato 19. I granata, reduci dal pareggio con la Lazio, sono una delle squadre più in forma del campionato e l’obiettivo è quello di portare via altri punti dall’Olimpico. Nel pomeriggio i piemontesi sono tornati ad allenarsi: “Sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di Coppa Italia di domenica contro la Fiorentina (stadio Olimpico Grande Torino, calcio d’inizio ore 15) – si legge sul sito ufficiale del Torino -. Programma personalizzato per Moretti, post modesta lesione agli adduttori della coscia destra. In calendario per domani una seduta pomeridiana, al Filadelfia”. Da ricordare che contro la Roma Mazzarri dovrà fare a meno degli squalificati Izzo e Meité.