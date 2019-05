Cairo guarda avanti. Il presidente del Torino, dopo aver accettato la decisione di Gianluca Petrachi di cimentarsi in una sfida più grande alla Roma, ha scelto già il successore per il ruolo di direttore sportivo: come riporta Sky Sport, nelle ultime ore c’è stata un’accelerata per la promozione di Massimo Bava, attuale responsabile del settore giovanile e che lavorerebbe a stretto contatto con Mazzarri e con Emiliano Moretti, che ha da poco dato il suo addio al calcio.