Torino, Belotti: “Champions? Voliamo basso”. Cairo: “Roma? Ben venga un Sassuolo così”

Il Torino si gode la vittoria contro il Sassuolo in rimonta a il momentaneo sesto posto in classifica. Al termine del match che ha sancito il periodo di forma e fiducia attraversato dalla squadra di Mazzarri, i protagonisti granata hanno commentato la corsa per l’Europa che vede invischiata anche la Roma.

BELOTTI A DAZN

Se crediamo alla Champions? Voliamo bassi e lavoriamo. Pensiamo a fare sei punti nelle prossime partite, poi a fine campionato vedremo dove siamo e tireremo le somme.

CAIRO A SKY SPORT

“Anche se avessimo perso non saremmo stati fuori dalla lotta europea. Sicuramente quella di oggi era una partita da cui ci aspettavamo un esito diverso dalla sconfitta. Bene Zaza, bene Belotti che ha ripetuto la rovesciata. La squadra ha continuato a giocare, credendoci. Partita di livello assoluto. Abbiamo giocato meglio 11 contro 11, piuttosto che dopo l’espulsione. Complimenti a De Zerbi. Mi ha fatto piacere vedere che il Sassuolo ci ha messo sotto nonostante non giochi più per nulla, anche perché adesso deve affrontare sia Roma che Atalanta…

ANSALDI A DAZN

Noi abbiamo sempre e solo pensato all’Europa League e dobbiamo continuare così. Alla fine si vedrà, ma il nostro obiettivo è sempre stato l’Europa League.