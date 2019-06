Toni: “De Rossi sta soffrendo, era rammaricato. Le società vengono trattate come aziende”

L’addio di Daniele De Rossi continua a portare strascichi e provare molte polemiche. L’amarezza dei tifosi della Roma è stata simile a quella dei suoi ex compagni, che hanno conosciuto il Daniele calciatore ma soprattutto uomo e romanista. Anche Luca Toni ha detto la sua sull’ormai ex capitano giallorosso: “Daniele sta soffrendo molto, se ti dicono che non puoi più entrare a Trigoria immagino tu possa soffrire – ha detto a margine di ‘Football Leader’, come riporta tuttomercatoweb.com -. L’ho sentito ed era rammaricato: è un peccato che queste società non vengano trattate come tali, oramai i club sono aziende. Io uno come De Rossi non lo avrei mai mandato via”.