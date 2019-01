Tintoretto che passione: Pallotta finanziatore per la mostra del pittore a Venezia

Imprenditore, amante dello sport, della finanza e adesso anche mecenate. Tra le tante passioni di James Pallotta si scopre anche quella dell’arte. Il tycoon di Boston ha deciso di contribuire con una somma in denaro per la mostra di Tintoretto, che da settembre è stata in esposizione alla Galleria dell’Accademia di Venezia. Il valore della donazione è ovviamente top secret. Il presidente della Roma è stato in visita alla Galleria intorno al 10 settembre scorso e, rimasto affascinato dalle opere del celebre pittore, ha deciso di contribuire con una donazione. Un peccato per chi si fosse interessato solo ora alla mostra, che proprio oggi ha vissuto il suo ultimo giorno a Venezia.