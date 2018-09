Tim Cup Primavera, Roma in gioco da dicembre. Ai quarti possibile scontro con l’Atalanta

La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente il tabellone per la Tim Cup 2018/2019 per la Primavera, che vedrà impegnata la Roma. Il 19 dicembre, negli ottavi di finale, i giallorossi sfideranno una tra Empoli, Pescara, Sassuolo e Frosinone. Se la squadra di Alberto De Rossi dovesse passare il turno potrebbe trovare poi l’Atalanta nei quarti di finale. La Lazio, retrocessa lo scorso anno, in Primavera 2, è stata inserita nella parte opposta del tabellone è un eventuale derby sarebbe possibile solo in finale.