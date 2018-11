Tifo e stadi, Gabrielli: “Repressione extrema ratio, ma serve la partecipazione di tutti”

“Il superamento della Tessera del tifoso è l’auspicio, noi siamo convinti che la condivisione valga molto più della repressione. La repressione deve essere sempre l’extrema ratio, l’elemento eccezionale”. Franco Gabrielli traccia una sorta di bilancio del tifo negli stadi e delle misure di sicurezza a margine della presentazione del progetto3P-Patto, Passione, Partecipazione varato dalla Lega Pro di calcio: “Purtroppo abbiamo vissuto una stagione nella quale certe imposizioni sono state la conseguenza di comportamenti non corretti, a volte criminali, e allora l’auspicio è quello di approdare a una stagione in cui le persone possano andare tranquillamente negli stadi – le parole del Capo della Polizia riportate dall’Ansa -. Un percorso che deve vedere la sincera e convinta partecipazione di tutti quelli che hanno in qualche modo responsabilità a partire dalle società, dalle componenti federali, dalle leghe, dalle forze di Polizia che, ovviamente,ci sono e ci saranno, come è giusto che sia”.