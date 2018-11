The young Rome: contro il Real l’attacco più giovane mai schierato in Champions

1996, 1997 e 1999. Non sono le nuove stagioni di una nota serie televisiva ma le annate degli attaccanti schierati dalla Roma stasera. Con 20.25 anni di media, quella di Under-Zaniolo-Kluivert e Schick è l’età più bassa mai schierata dalla Roma in una partita di Champions League. A “contribuire” al record anche l’infortunio al 22′ di Stephan El Shaarawy, che con i suoi 26 anni abbassava di parecchio la media.

E sono tutti acquisti di Monchi, così come quello di Coric, un altro classe 1997 che ha poi preso il posto di Nzonzi.