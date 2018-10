Termini, la Roma parte per Firenze: domani lo spostamento a Empoli. Presente Totti – FOTO – VIDEO

La Roma lascia la Capitale con destinazione Empoli, ultimo match di un tour de force lungo tre settimane e con tanti match tra campionato e Champions. Dopo la gara di domani sera in programma alle 20.3o al Castellani, scatterà la sosta per le Nazionali. Intanto la formazione giallorossa parte da stazione Termini per raggiungere il capoluogo toscano con il treno schedulato alle 16.20. Non sono presenti Kolarov e Pastore con il resto della squadra, entrambi rimasti nella capitale a causa di acciacchi fisici. Torna, invece, Daniele De Rossi applaudito dai tifosi presenti. Tanti cori anche per Dzeko e Francesco Totti. Partito con la squadra anche Massara, braccio destro di Monchi.