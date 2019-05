Termini, la Roma in partenza per Reggio Emilia. Assente Manolas – FOTO

Una fuga dalla Capitale anche per mettersi alle spalle le pressioni e le contestazioni dei giorni scorsi. La squadra di Ranieri, dopo una settimana difficile, tornerà in campo domani alle ore 18 al Mapei Stadium nel penultimo impegno stagionale contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Proprio in questi istanti la Roma sta lasciando la città dallo snodo ferroviario di Termini, dal quale poi raggiungerà nel tardo pomeriggio la città emiliana. Primo ad arrivare nella stazione romana è il vice presidente Baldissoni, seguito dalla squadra al completo. Unica assenza quella di Kostas Manolas, a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato nella rifinitura mattutina. Il giocatore non parteciperà alla trasferta.