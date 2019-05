Striscione dei laziali: “Da De Rossi alla coppa in faccia, 26 maggio solita giornataccia” – FOTO

La città di Roma sta tributando il suo saluto a Daniele De Rossi. La capitale è stata tappezzata di striscioni celebrativi dedicati al capitano giallorosso: quella del 26 maggio resterà una giornata impressa nella storia romanista, così come lo è anche il 27 maggio, giorno dell’addio di Francesco Totti. Tra i messaggi per De Rossi, però, spunta anche quello firmato dai tifosi della Lazio. “Da De Rossi alla coppa in faccia, 26 maggio per voi la solita giornataccia”, si legge sullo striscione esposto davanti al Colosseo con riferimento alla finale di Coppa Italia di 6 anni fa.