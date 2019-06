Stramaccioni su Totti: “Lui rappresenta più di un calciatore. E’ la romanità”

E’ sempre Francesco Totti l’argomento più gettonato dell’attualità giallorossa. Sul momento personale dell’ex capitano della Roma ha parlato anche uno che l’ambiente capitolino lo conosce benissimo, Andrea Stramaccioni. Queste le sue parole ai microfoni di SkySport:

“Totti rappresenta più di un calciatore per i romani e romanisti. Rappresenta la romanità, è la continuazione di Bruno Conti. Figure che vanno oltre, ci fanno sentire romani anche a distanza a migliaia di chilometri. Il 17 giugno del 2001 ero in Curva Sud, ero abbonato allo stadio e stavo iniziando in quel periodo la mia carriera da allenatore. Ricordo in maniera indelebile tutto di quel Roma-Parma“.