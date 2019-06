Stramaccioni: “Fonseca atteso una sfida più difficile di quella che pensa”

L’ex tecnico dell’Inter e delle giovanili della Roma Andrea Stramaccioni, da pochi giorni alle prese con l’avventura in Iran all’Esteghlal, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Tra i temi anche la prossima stagione di Serie A e la nuova Roma di Fonseca. Ecco uno stralcio delle sue parole.

In A, tranne il Napoli, tutte le big hanno cambiato allenatore. Qual è il progetto che più la stuzzica?

Beh, visto il mio cuore le squadre che seguirò con più attenzione sono la Roma di Fonseca e l’Inter di Conte. Fonseca arriva in un momento particolare, è un allenatore preparato ma sarà chiamato a una grande sfida, probabilmente più difficile di quella che si aspetta. Per quanto riguarda l’Inter, il grande tema del campionato sarà se potrà competere per lo scudetto, anche perché parte dalla base del lavoro fatto da Spalletti. Poi sono curioso di vedere Sarri, uno dei nemici più recenti della Juve, cosa farà con il suo 4-3-3 a Torino.

Davanti c’è sempre la Juve?

Sì, se non altro per l’abitudine che ha a vincere. Però l’Inter le darà filo da torcere.

Che effetto le fa vedere Politano, un suo “figlioccio” in Nazionale?

Sono orgoglioso di lui. Matteo, tutto quello che si è guadagnato sin da ragazzino lo ha fatto grazie a un mix che incarna perfettamente l’interismo. Lui è un lottatore di qualità, incarna lo spirito che vuole vedere chi va a San Siro e in più gli è rimasta la fame del ragazzo di quartiere che vedevo nelle giovanili della Roma. Per questo gli scrivo sempre: “resta come sei, non cambiare mai”. Sono sicuro che darà il suo contributo pure nel 3-5-2 di Conte perché lui può fare il quinto, il sotto punta e la seconda punta.