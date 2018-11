Stillitano: “Pallotta innamorato del club. È il romano più fedele dai tempi di Giulio Cesare”

Charlie Stillitano difende ancora Pallotta. Dopo le sue parole al “Corriere dello Sport”, ha parlato alla radio di casa Sirius XM, ribadendo quanto già raccontato ai microfoni di Radio Radio “Ho rilasciato un’intervista dove il senso delle mie parole è stato capovolto ed emergeva che se Pallotta non fosse riuscito a costruire lo stadio avrebbe lasciato la Roma e che questa cosa lo rende frustrato. Io sono amico di Jim e posso dire che non è qui solo per lo stadio, ma è innamorato della città di Roma e del club. È chiaro che voglia costruire lo stadio e che sia infastidito dai ritardi ma vendere la Roma è l’ultima cosa al mondo che vuole. E’ il cittadino romano più fedele dai tempi di Cesare”.