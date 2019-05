Sticchi Damiani (pres. Lecce): “De Rossi sarebbe un lusso, ma abbiamo già Tachtsidis”

Daniele De Rossi è diventato in una settimana lo scapolo d’oro d’Italia. Dopo l’annuncio dell’addio alla Roma, sono diverse le squadre che stanno pensando di offrirgli un contratto. Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha detto la sua a Radio 1: “Offerta a De Rossi? Ancora non abbiamo fatto una riunione tecnica, la faremo in questi giorni. De Rossi è un giocatore strepitoso, una bandiera, sarebbe davvero un lusso. Noi abbiamo già Tachtsidis, che contendeva il posto a De Rossi alla Roma. Il tipo di mercato che vorremmo fare, sarà individuare giovani di prospettiva”.