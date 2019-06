Stadio, termina il tavolo tecnico tra Comune e Roma: nessun passo avanti. Presente Baldissoni – FOTO

Nuovo tavolo tecnico per il futuro stadio della Roma. Oggi pomeriggio, poco dopo le 16, i tecnici del Campidoglio e i proponenti dell’impianto di Tor di Valle si sono ritrovati negli uffici del Dipartimento Urbanistica all’Eur per dare il via al nuovo meeting. L’obiettivo dei tecnici del Comune è quello di vincolare l’apertura dello stadio alla nuova Roma-Lido e all’unificazione di via del Mare e via Ostiense. Per la Roma è presente il vicepresidente esecutivo Mauro Baldissoni. Incontro iniziato alle 16.30 circa e durato quasi quattro ore. All’uscita il dirigente giallorosso non ha rilasciato dichiarazioni lasciando l’edificio da un’entrata secondaria e dribblando i cronisti presenti. Non si registrano passi in avanti tra le parti, restano dunque ancora i soliti nodi sulle opere pubbliche. A dirlo è uno dei membri della delegazione dei proponenti.