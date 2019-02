Lo stadio della Roma si farà, parola di Virgina Raggi non più tardi di qualche ore fa durante la conferenza per svelare il parere del Politecnico di Torino. La notizia è stata commentata anche dal ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Buona notizia per Roma e per tutti gli sportivi italiani – riporta l’Agenzia Dire – C’è assoluto bisogno di stadi nuovi, moderni e sicuri. Finalmente un’area degradata della città tornerà a vivere“.