Stadio Roma, Politecnico colpito dalle integrazioni del Campidoglio

È un giorno importante per lo stadio della Roma. Alle 10.30 la presentazione alla stampa della relazione finale redatta dal Politecnico di Torino, parere richiesto dal sindaco Raggi dopo le vicende che hanno coinvolto Parnasi. Inizialmente nella prima bozza la situazione-viabilità veniva descritta come “disastrosa”, ma nel rapporto finale le cose sono cambiate. Come scrive Alessio Di Francesco di Radio Radio, il Politecnico sarebbe rimasto positivamente colpito dalle integrazioni fornite dal Campidoglio e dal Pums, il Piano urbano di mobilità sostenibile.