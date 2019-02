Stadio Roma, Piccolo (Pd): “Raggi ha speso 30 mila euro per sapere ciò che era già noto”

“Raggi spende 30mila euro per sapere quello che già era emerso in conferenza dei servizi. Tutto già noto: la criticità del progetto M5S è la viabilità. Non spenda altri 30 mila euro per capire come governare Roma. È noto a tutti: serve un vero Sindaco”. Queste le parole attraverso un tweet della consigliera capitolina del Partito Democratico Ilaria Piccolo dopo l’ok del Politecnico di Torino sul tema della mobilità annunciato in conferenza stampa dalla stessa sindaca e dal professor Bruno Dalla Chiesa.