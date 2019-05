Stadio Roma, Pallotta attacca il Comune: “Ci vuole l’intervento dei tifosi per costruirlo”

James Pallotta, da Boston, partecipando a un summit sportivo negli Stati Uniti aveva scherzato sui tempi di costruzione del nuovo stadio giallorosso paragonandolo alla realizzazione del Colosseo. Ora torna a parlare con toni durissimi e lo fa dal profilo Twitter della Roma: “Ho inviato da Boston importanti membri di SDR sperando in un progresso, ma al Comune erano troppo occupati per incontrarli. Forse un grande investimento e tanti nuovi posti di lavoro non sono così importanti. Se i tifosi vogliono lo stadio, devono sollecitare un intervento”.