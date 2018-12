Stadio Roma, Montuori: “Verifica in corso sullo studio del Politecnico”

Va avanti la verifica esterna da parte del Politecnico di Torino degli studi d’impatto effettuati sul progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle. Come riporta Askanews, il dossier del Politecnico è arrivato in Comune la scorsa settimana ed è all’esame degli uffici. Lo ha spiegato l’assessore all’Urbanistica di Roma Luca Montuori interpellato a margine di un evento alla stazione Tiburtina: “I tecnici di Comune e Politecnico si devono incontrare per capire i gradi di confrontabilità con i dati del Campidoglio, e come chiudere la relazione integrativa”, ha chiarito Montuori. “E’ arrivato uno schema, dei grafici sulla mobilità, ora i tecnici si devono incontrare, si devono parlare per capire i gradi di confrontabilità con i dati del Campidoglio. Le risposte dipendono anche dalle domande che vengono poste”, ha considerato Montuori.