Fernando Magliaro, giornalista de Il Tempo, è intervenuto sulla questione “Stadio della Roma” ai microfoni di Rete Sport. “Nonostante il clima politico, gli uffici proseguono con tranquillità. C’è la maggioranza per concludere l’iter in maniera positiva” queste le sue parole in merito alla faccenda riguardante la realizzazione dell’impianto sportivo.