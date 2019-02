La sindaca di Roma Virginia Raggi, ha convocato per domani una conferenza stampa per presentare la relazione del Politecnico di Torino, sui flussi di traffico riguardanti il progetto stadio della Roma. Sarà presente anche il professor Bruno Dalla Chiara, che ha lavorato alla redazione del parere. Dopo aver disertato la Commissione trasparenza prevista per oggi, la Raggi risponde con i fatti, pronta a svelare a tutti il risultato del parere. Lo riporta LaPresse.